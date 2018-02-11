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ЧГК
Теннис
Олимпиада
Михал Томич
№77
Нападающий
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Команда
Сампдория
Гражданство
Словакия
Дата рождения
30 марта 1999 (22) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2017/2018
2016/2017
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
Сампдория
2 : 0
Верона
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Сампдория
2
Верона
0
был в запасе
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
20:00
Сампдория
1 : 1
Торино
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
1
Торино
1
был в запасе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
22:45
Рома
0 : 1
Сампдория
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
0
Сампдория
1
был в запасе