Бриан Пасси
№37
Полузащитник
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Команда
Монпелье
Гражданство
Франция
Дата рождения
5 авг. 1997 (23) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
Марсель
1 : 0
Монпелье
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
1
Монпелье
0
был в запасе
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 18:00
Ницца
1 : 0
Монпелье
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
1
Монпелье
0
был в запасе
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 20:00
Монпелье
2 : 0
Генгам
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
2
Генгам
0
был в запасе
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 17:00
Лилль
0 : 0
Монпелье
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
0
Монпелье
0
был в запасе
04.12.2018 04 дек. 2018 вт 23:00
Монпелье
0 : 1
Лилль
04.12.2018 04 дек. 2018 вт 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Монпелье
0
Лилль
1
был в запасе
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 22:00
Монако
1 : 2
Монпелье
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
1
Монпелье
2
был в запасе