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Евро-2020
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Олимпиада
Бриан Пасси
№37
Полузащитник
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Команда
Монпелье
Гражданство
Франция
Дата рождения
5 авг. 1997 (23) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Марсель
1 : 0
Монпелье
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
1
Монпелье
0
был в запасе
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
18:00
Ницца
1 : 0
Монпелье
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
1
Монпелье
0
был в запасе
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
20:00
Монпелье
2 : 0
Генгам
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
2
Генгам
0
был в запасе
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
Лилль
0 : 0
Монпелье
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
0
Монпелье
0
был в запасе
04.12.2018
04 дек. 2018
вт
23:00
Монпелье
0 : 1
Лилль
04.12.2018
04 дек. 2018
вт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Монпелье
0
Лилль
1
был в запасе
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
22:00
Монако
1 : 2
Монпелье
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
1
Монпелье
2
был в запасе