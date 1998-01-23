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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Бен Годфри
№22
Защитник
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Команда
Эвертон
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 янв. 1998 (23) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
молодежный чемпионат европы групповой этап
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2021
28.03.2021
28 марта 2021
вс
22:00
Португалия (мол.)
2 : 0
Англия (мол.)
67'
67'
67'
28.03.2021
28 марта 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
Португалия (мол.)
2
Англия (мол.)
0
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
25.03.2021
25 марта 2021
чт
17:00
Англия (мол.)
0 : 1
Швейцария (мол.)
25.03.2021
25 марта 2021
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур
Англия (мол.)
0
Швейцария (мол.)
1
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур