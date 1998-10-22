Ян Млакар
№32
Нападающий
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Словения
Дата рождения
23 окт. 1998 (22) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:15
Марибор
0 : 0
Рейнджерс
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:15
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Марибор
0
Рейнджерс
0
был в запасе
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:45
Рейнджерс
3 : 1
Марибор
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Рейнджерс
3
Марибор
1
был в запасе
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:15
Марибор
2 : 0
Чихура
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:15
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Марибор
2
Чихура
0
был в запасе
26.07.2018 26 июля 2018 чт 19:00
Чихура
0 : 0
Марибор
26.07.2018 26 июля 2018 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Чихура
0
Марибор
0
был в запасе
19.07.2018 19 июля 2018 чт 21:15
Марибор
2 : 0
Партизани
19.07.2018 19 июля 2018 чт 21:15
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Марибор
2
Партизани
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд