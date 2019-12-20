Микеле Черофолини
№22
Вратарь
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Команда
Фиорентина
Гражданство
Италия
Дата рождения
4 янв. 1999 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.12.2019 20 дек. 2019 пт 22:45
Фиорентина
1 : 4
Рома
20.12.2019 20 дек. 2019 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
1
Рома
4
был в запасе
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:00
Торино
2 : 1
Фиорентина
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Торино
2
Фиорентина
1
был в запасе
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
Верона
1 : 0
Фиорентина
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
1
Фиорентина
0
был в запасе