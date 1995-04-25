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Олимпиада
Иманоль Исаса
№32
Полузащитник
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Команда
Эйбар
Гражданство
Испания
Дата рождения
27 апр. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
19:30
Бетис
2 : 0
Эйбар
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
2
Эйбар
0
был в запасе
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
15:00
Хетафе
0 : 0
Эйбар
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
0
Эйбар
0
был в запасе
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
20:30
Эйбар
3 : 1
Эспаньол
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Эйбар
3
Эспаньол
1
был в запасе
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
20:30
Реал Сосьедад
3 : 1
Эйбар
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
3
Эйбар
1
был в запасе