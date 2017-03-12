Бисмарк Нгисса
№17
Нападающий
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Команда
Кьево
Гражданство
Гана
Дата рождения
9 янв. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:00
Кьево
4 : 0
Эмполи
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кьево
4
Эмполи
0
был в запасе
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 20:00
Лацио
0 : 1
Кьево
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0
Кьево
1
был в запасе