Марко Фридль
№32
Защитник
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Команда
Вердер
Гражданство
Австрия
Дата рождения
16 марта 1998 (22) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:30
Кельн
-:-
Вердер
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Кельн
-
Вердер
-
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 22:30
Вердер
2 : 1
Айнтрахт
81'
81'
81'
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
2
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 20:00
Хоффенхайм
4 : 0
Вердер
69'
69'
69'
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
4
Вердер
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:30
Вердер
0 : 0
Фрайбург
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
0
Фрайбург
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
Вердер
1 : 1
Шальке-04
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
1
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:30
Герта
1 : 4
Вердер
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Герта
1
Вердер
4
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 20:30
Боруссия
1 : 0
Вердер
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия
1
Вердер
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:30
Вердер
2 : 0
Аугсбург
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вердер
2
Аугсбург
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
Байер
1 : 1
Вердер
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Байер
1
Вердер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 17:30
Вердер
0 : 2
Унион
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
0
Унион
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
Майнц
0 : 1
Вердер
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Майнц
0
Вердер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 22:30
Вердер
1 : 2
Боруссия
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
1
Боруссия
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 17:30
РБ Лейпциг
2 : 0
Вердер
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
РБ Лейпциг
2
Вердер
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:30
Вердер
1 : 2
Штутгарт
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
1
Штутгарт
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
27.11.2020 27 нояб. 2020 пт 22:30
Вольфсбург
5 : 3
Вердер
27.11.2020 27 нояб. 2020 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
5
Вердер
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:30
Бавария
1 : 1
Вердер
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
1
Вердер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 22:30
Вердер
1 : 1
Кельн
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вердер
1
Кельн
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 17:30
Айнтрахт
1 : 1
Вердер
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1
Вердер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 20:00
Вердер
1 : 1
Хоффенхайм
79'
79'
79'
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вердер
1
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
Фрайбург
1 : 1
Вердер
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Фрайбург
1
Вердер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур