Давид Келтьенс
№3
Защитник
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Команда
Хапоэль
Гражданство
Израиль
Дата рождения
11 июня 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
Хапоэль
1 : 0
Ницца
79'
79'
79'
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Хапоэль
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
Славия
3 : 0
Хапоэль
51'
51'
51'
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Славия
3
Хапоэль
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
Байер
4 : 1
Хапоэль
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Байер
4
Хапоэль
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур