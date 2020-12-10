Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Златан Ибрагимович
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Филипе Силва
Эден Азар
Россия
Словакия
Германия
Косово
Сербия
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Франция
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Локомотив
Тамбов
ЦСКА
Бавария
Реал
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Давид Келтьенс
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Хапоэль
Гражданство
Израиль
Дата рождения
11 июня 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
Хапоэль
1 : 0
Ницца
79'
79'
79'
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Хапоэль
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
Славия
3 : 0
Хапоэль
51'
51'
51'
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Славия
3
Хапоэль
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
Байер
4 : 1
Хапоэль
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Байер
4
Хапоэль
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур