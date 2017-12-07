Майкл Охана
№18
Нападающий
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Команда
Хапоэль
Гражданство
Израиль
Дата рождения
4 окт. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
Хапоэль
0 : 2
Виктория
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Хапоэль
0
Виктория
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
Лугано
1 : 0
Хапоэль
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Лугано
1
Хапоэль
0
был в запасе
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
Стяуа
1 : 1
Хапоэль
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Стяуа
1
Хапоэль
1
был в запасе
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
Хапоэль
1 : 2
Стяуа
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Хапоэль
1
Стяуа
2
был в запасе
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
Виктория
3 : 1
Хапоэль
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Виктория
3
Хапоэль
1
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур