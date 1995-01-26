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Симон Скрабб
№23
Полузащитник
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Команда
Брешиа
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
19 янв. 1995 (26) лет
Рост
172
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
Брешиа
2 : 1
СПАЛ
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
минуты: 46' - 62'
Италия. Серия А, 34 тур
Брешиа
2
СПАЛ
1
минуты: 46' - 62' / Италия. Серия А, 34 тур
14.07.2020
14 июля 2020
вт
22:45
Аталанта
6 : 2
Брешиа
14.07.2020
14 июля 2020
вт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
6
Брешиа
2
был в запасе
11.07.2020
11 июля 2020
сб
20:30
Брешиа
0 : 3
Рома
11.07.2020
11 июля 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 32 тур
Брешиа
0
Рома
3
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 32 тур
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
Торино
3 : 1
Брешиа
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
3
Брешиа
1
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
Брешиа
2 : 0
Верона
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Брешиа
2
Верона
0
был в запасе
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:30
Интер
6 : 0
Брешиа
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:30
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
6
Брешиа
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 29 тур
27.06.2020
27 июня 2020
сб
18:15
Брешиа
2 : 2
Дженоа
27.06.2020
27 июня 2020
сб
18:15
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Брешиа
2
Дженоа
2
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
Фиорентина
1 : 1
Брешиа
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
минуты: 1' - 55'
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
1
Брешиа
1
минуты: 1' - 55' / Италия. Серия А, 27 тур
09.03.2020
09 марта 2020
пн
20:30
Сассуоло
3 : 0
Брешиа
09.03.2020
09 марта 2020
пн
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
3
Брешиа
0
был в запасе
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
Брешиа
1 : 2
Наполи
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Брешиа
1
Наполи
2
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Ювентус
2 : 0
Брешиа
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
2
Брешиа
0
был в запасе
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
Брешиа
0 : 1
Милан
89'
89'
89'
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Брешиа
0
Милан
1
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур