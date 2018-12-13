Вальтер Виитала
№1
Вратарь
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Команда
Мальме
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
9 янв. 1992 (29) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 20:55
Бешикташ
0 : 1
Мальме
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Бешикташ
0
Мальме
1
был в запасе
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 23:00
Мальме
2 : 2
Генк
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Мальме
2
Генк
2
был в запасе
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
Сарпсборг 08
1 : 1
Мальме
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Сарпсборг 08
1
Мальме
1
был в запасе
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 22:00
Мальме
2 : 0
Бешикташ
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Мальме
2
Бешикташ
0
был в запасе
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
Генк
2 : 0
Мальме
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Генк
2
Мальме
0
был в запасе