Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Златан Ибрагимович
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Филипе Силва
Эден Азар
Россия
Словакия
Германия
Косово
Сербия
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Франция
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Локомотив
Тамбов
ЦСКА
Бавария
Реал
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дженгиз Ундер
№19
Полузащитник
Подписаться
Команда
Лестер Сити
Гражданство
Турция
Дата рождения
14 июля 1997 (23) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига наций. лига в
товарищеские матчи. сборные
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:05
Вест Хэм
-:-
Лестер Сити
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
-
Лестер Сити
-
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Бернли
1 : 1
Лестер Сити
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Бернли
1
Лестер Сити
1
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:00
Лестер Сити
1 : 3
Арсенал
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:00
минуты: 51' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лестер Сити
1
Арсенал
3
минуты: 51' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:05
Астон Вилла
1 : 2
Лестер Сити
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:05
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Астон Вилла
1
Лестер Сити
2
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
15:30
Лестер Сити
3 : 1
Ливерпуль
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Лестер Сити
3
Ливерпуль
1
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Лестер Сити
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вулверхэмптон
0
Лестер Сити
0
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Фулхэм
0 : 2
Лестер Сити
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Фулхэм
0
Лестер Сити
2
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Лестер Сити
1 : 3
Лидс
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Лестер Сити
1
Лидс
3
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:15
Эвертон
1 : 1
Лестер Сити
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:15
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Эвертон
1
Лестер Сити
1
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
23:15
Лестер Сити
2 : 0
Челси
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лестер Сити
2
Челси
0
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
23:00
Лестер Сити
2 : 0
Саутгемптон
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лестер Сити
2
Саутгемптон
0
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:15
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Лестер Сити
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Лестер Сити
2
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:15
Тоттенхэм
0 : 2
Лестер Сити
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Тоттенхэм
0
Лестер Сити
2
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Лестер Сити
0 : 2
Эвертон
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Лестер Сити
0
Эвертон
2
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:15
Лестер Сити
3 : 0
Брайтон & Хов
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лестер Сити
3
Брайтон & Хов
0
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:15
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Лестер Сити
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Лестер Сити
2
был в запасе
30.11.2020
30 нояб. 2020
пн
20:30
Лестер Сити
1 : 2
Фулхэм
30.11.2020
30 нояб. 2020
пн
20:30
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лестер Сити
1
Фулхэм
2
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
22:15
Ливерпуль
3 : 0
Лестер Сити
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
22:15
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
3
Лестер Сити
0
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Лестер Сити
1 : 0
Вулверхэмптон
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Лестер Сити
1
Вулверхэмптон
0
был в запасе
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
23:00
Лидс
1 : 4
Лестер Сити
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
23:00
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1
Лестер Сити
4
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
Показать все игры