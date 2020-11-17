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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Филип Брадарич
№14
Полузащитник
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Команда
Сельта
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
11 янв. 1992 (29) лет
Рост
185
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига а
испания. примера
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
17.11.2020
17 нояб. 2020
вт
22:45
Хорватия
2 : 3
Португалия
17.11.2020
17 нояб. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига А, 6 тур
Хорватия
2
Португалия
3
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига А, 6 тур
14.11.2020
14 нояб. 2020
сб
22:45
Швеция
2 : 1
Хорватия
14.11.2020
14 нояб. 2020
сб
22:45
был в запасе
Лига наций. Лига А, 5 тур
Швеция
2
Хорватия
1
был в запасе