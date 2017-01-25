Энцо Зидан
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
24 марта 1995 (26) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.01.2017 25 янв. 2017 ср 23:15
Сельта
2 : 2
Реал
25.01.2017 25 янв. 2017 ср 23:15
был в запасе
Испания. Кубок, 1/4 финала
Сельта
2
Реал
2
был в запасе