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Паоло Фараго
№16
Полузащитник
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Команда
Болонья
Гражданство
Италия
Дата рождения
12 февр. 1993 (28) лет
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:00
Болонья
-:-
Лацио
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
-
Лацио
-
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Парма
0 : 0
Кальяри
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0
Кальяри
0
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
14:30
Кальяри
1 : 3
Интер
10'
10'
10'
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1
Интер
3
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 11 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
14:30
Верона
1 : 1
Кальяри
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
1
Кальяри
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
20:00
Кальяри
2 : 2
Специя
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
20:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
2
Специя
2
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
22:45
Болонья
3 : 2
Кальяри
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
22:45
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
3
Кальяри
2
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур