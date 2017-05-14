Бриан Коста
№30
Вратарь
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 июля 1998 (22) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2017 14 мая 2017 вс 13:30
Интер
1 : 2
Сассуоло
14.05.2017 14 мая 2017 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
1
Сассуоло
2
был в запасе
07.05.2017 07 мая 2017 вс 16:00
Сассуоло
2 : 2
Фиорентина
07.05.2017 07 мая 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сассуоло
2
Фиорентина
2
был в запасе
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
Эмполи
1 : 3
Сассуоло
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Эмполи
1
Сассуоло
3
был в запасе
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 13:30
Сассуоло
2 : 2
Наполи
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
2
Наполи
2
был в запасе
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:00
Пескара
1 : 3
Сассуоло
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Пескара
1
Сассуоло
3
был в запасе