Макс Безушков
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
31 мая 1997 (23) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 16:30
Саарбрюккен
3 : 2
Регенсбург
64'
30'
75'
64'
30'
75'
64'
30'
75'
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 16:30
64'
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Саарбрюккен
3
Регенсбург
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала