Хосуэ Доррио
№29
Полузащитник
Подписаться
Команда
Эйбар
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 марта 1994 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.02.2017 28 февр. 2017 вт 21:30
Реал Сосьедад
2 : 2
Эйбар
28.02.2017 28 февр. 2017 вт 21:30
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Реал Сосьедад
2
Эйбар
2
был в запасе
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:45
Эйбар
3 : 0
Малага
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эйбар
3
Малага
0
был в запасе