Эрик Курбело
№27
Защитник
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Команда
Лас-Пальмас
Гражданство
Испания
Дата рождения
14 янв. 1994 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.01.2017 20 янв. 2017 пт 22:45
Лас-Пальмас
1 : 1
Депортиво
20.01.2017 20 янв. 2017 пт 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Лас-Пальмас
1
Депортиво
1
был в запасе