Файкал Реррас
№23
Защитник
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Команда
Карабах
Гражданство
Марокко
Дата рождения
7 апр. 1993 (27) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
Карабах
1 : 1
Дюделанж
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Карабах
1
Дюделанж
1
был в запасе
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
Севилья
2 : 0
Карабах
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Севилья
2
Карабах
0
был в запасе
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 20:55
АПОЭЛ
2 : 1
Карабах
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АПОЭЛ
2
Карабах
1
был в запасе
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 22:00
Дюделанж
1 : 4
Карабах
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Дюделанж
1
Карабах
4
был в запасе
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
Карабах
0 : 3
Севилья
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Карабах
0
Севилья
3
был в запасе