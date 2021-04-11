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Олимпиада
Филиппо Мелегони
№24
Полузащитник
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Команда
Дженоа
Гражданство
Италия
Дата рождения
18 февр. 1999 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2016/2017
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Ювентус
-:-
Дженоа
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
-
Дженоа
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Дженоа
1 : 1
Фиорентина
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Дженоа
1
Фиорентина
1
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
19.03.2021
19 марта 2021
пт
22:45
Парма
1 : 2
Дженоа
19.03.2021
19 марта 2021
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
1
Дженоа
2
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
22:45
Дженоа
1 : 1
Удинезе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
1
Удинезе
1
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:30
Рома
1 : 0
Дженоа
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:30
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
1
Дженоа
0
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Дженоа
1 : 1
Сампдория
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
1
Сампдория
1
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Интер
3 : 0
Дженоа
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
3
Дженоа
0
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 24 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:00
Дженоа
2 : 2
Верона
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
2
Верона
2
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:00
Торино
0 : 0
Дженоа
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0
Дженоа
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
22:45
Дженоа
2 : 1
Наполи
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2
Наполи
1
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Кротоне
0 : 3
Дженоа
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 61' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кротоне
0
Дженоа
3
минуты: 61' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Дженоа
1 : 0
Кальяри
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
1
Кальяри
0
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
Аталанта
0 : 0
Дженоа
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
0
Дженоа
0
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
20:00
Дженоа
2 : 0
Болонья
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
20:00
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
2
Болонья
0
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Сассуоло
2 : 1
Дженоа
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
2
Дженоа
1
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Дженоа
1 : 1
Лацио
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
1
Лацио
1
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Специя
1 : 2
Дженоа
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Специя
1
Дженоа
2
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Беневенто
2 : 0
Дженоа
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Беневенто
2
Дженоа
0
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Дженоа
2 : 2
Милан
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2
Милан
2
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
20:00
Дженоа
1 : 3
Ювентус
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1
Ювентус
3
был в запасе
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