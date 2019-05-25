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Олимпиада
Андреа Бегетто
№33
Полузащитник
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Команда
Фрозиноне
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 окт. 1994 (26) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2018/2019
2016/2017
25.05.2019
25 мая 2019
сб
19:00
Фрозиноне
0 : 0
Кьево
25.05.2019
25 мая 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
19.05.2019
19 мая 2019
вс
19:00
Милан
2 : 0
Фрозиноне
19.05.2019
19 мая 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
2
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2019
12 мая 2019
вс
16:00
Фрозиноне
1 : 3
Удинезе
12.05.2019
12 мая 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Фрозиноне
1
Удинезе
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
05.05.2019
05 мая 2019
вс
16:00
Сассуоло
2 : 2
Фрозиноне
05.05.2019
05 мая 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Сассуоло
2
Фрозиноне
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
13:30
Фрозиноне
0 : 2
Наполи
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Фрозиноне
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
21:30
Фрозиноне
1 : 3
Интер
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Фрозиноне
1
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
13:30
Фиорентина
0 : 1
Фрозиноне
41'
41'
41'
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
0
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
22:00
Фрозиноне
3 : 2
Парма
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Фрозиноне
3
Парма
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
Фрозиноне
0 : 1
СПАЛ
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Фрозиноне
0
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Фрозиноне
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Эмполи
2
Фрозиноне
1
был в запасе
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:00
Фрозиноне
1 : 2
Торино
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Фрозиноне
1
Торино
2
был в запасе
03.03.2019
03 марта 2019
вс
17:00
Дженоа
0 : 0
Фрозиноне
03.03.2019
03 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
0
Фрозиноне
0
был в запасе
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
22:30
Фрозиноне
2 : 3
Рома
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
22:30
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 25 тур
Фрозиноне
2
Рома
3
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 25 тур
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
22:30
Ювентус
3 : 0
Фрозиноне
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
3
Фрозиноне
0
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
Сампдория
0 : 1
Фрозиноне
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
0
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
04.02.2019
04 февр. 2019
пн
21:00
Фрозиноне
0 : 1
Лацио
04.02.2019
04 февр. 2019
пн
21:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Фрозиноне
0
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
14:30
Фрозиноне
0 : 5
Аталанта
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Фрозиноне
0
Аталанта
5
был в запасе
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Кьево
1 : 0
Фрозиноне
74'
74'
74'
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
14:30
Фрозиноне
0 : 0
Милан
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Фрозиноне
0
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Удинезе
1 : 1
Фрозиноне
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
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