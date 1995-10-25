Леонардо Морозини
№23
Полузащитник
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Команда
Брешиа
Гражданство
Италия
Дата рождения
13 окт. 1995 (25) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 16:00
Торино
2 : 0
Виртус Энтелла
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 16:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2
Виртус Энтелла
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Кубок, 1/16 финала