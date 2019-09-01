Али Малль
№11
Полузащитник
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Команда
Удинезе
Гражданство
Мали
Дата рождения
3 апр. 1998 (23) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 21:45
Удинезе
1 : 3
Парма
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
1
Парма
3
был в запасе