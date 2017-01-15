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Евро-2020
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Олимпиада
Рубен Санчес
№31
Нападающий
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Команда
Спортинг
Гражданство
Испания
Дата рождения
25 нояб. 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2016/2017
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
20:30
Спортинг
2 : 3
Эйбар
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
20:30
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Спортинг
2
Эйбар
3
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
20:30
Лас-Пальмас
1 : 0
Спортинг
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
20:30
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Лас-Пальмас
1
Спортинг
0
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 17 тур