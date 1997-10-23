Льюис Трэвис
№42
Защитник
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Команда
Блэкберн
Гражданство
Англия
Дата рождения
16 окт. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
Бирмингем Сити
2 : 1
Блэкберн
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бирмингем Сити
2
Блэкберн
1
был в запасе