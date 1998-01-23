Виллем Томлинсон
№27
Полузащитник
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Команда
Блэкберн
Гражданство
Англия
Дата рождения
27 янв. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Блэкберн
0 : 1
Халл Сити
44'
44'
44'
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкберн
0
Халл Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала