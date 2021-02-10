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Евро-2020
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Олимпиада
Райан Мэннинг
№41
Полузащитник
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Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
14 июня 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
лига наций. лига в
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
20:30
Суонси
1 : 3
Манчестер Сити
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Суонси
1
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:00
Суонси
5 : 1
Ноттингем Форест
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Суонси
5
Ноттингем Форест
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
18:00
Стивенидж
0 : 2
Суонси
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Стивенидж
0
Суонси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала