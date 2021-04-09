Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Златан Ибрагимович
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Филипе Силва
Эден Азар
Россия
Словакия
Германия
Косово
Сербия
Нидерланды
США
Мальта
Франция
Бельгия
Норвегия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Локомотив
Тамбов
ЦСКА
Бавария
Реал
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Юссеф Мазиз
№22
Полузащитник
Подписаться
Команда
Метц
Гражданство
Франция
Дата рождения
24 июня 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2016/2017
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
Метц
-:-
Лилль
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
-
Лилль
-
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
Метц
1 : 3
Ренн
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1
Ренн
3
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Ланс
2 : 2
Метц
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
2
Метц
2
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Метц
0 : 1
Анжер
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
0
Анжер
1
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:00
Бордо
1 : 2
Метц
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
1
Метц
2
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Ницца
1 : 2
Метц
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
1
Метц
2
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Метц
1 : 2
Страсбур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 63' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Метц
1
Страсбур
2
минуты: 63' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Сент-Этьен
1 : 0
Метц
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Сент-Этьен
1
Метц
0
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Метц
1 : 1
Монпелье
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Метц
1
Монпелье
1
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Брест
2 : 4
Метц
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Брест
2
Метц
4
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Метц
2 : 0
Нант
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
2
Нант
0
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
23:00
Лион
0 : 1
Метц
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
0
Метц
1
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Метц
1 : 1
Ницца
36'
36'
36'
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Метц
0 : 0
Бордо
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
0
Бордо
0
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Ренн
1 : 0
Метц
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ренн
1
Метц
0
был в запасе
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
19:00
Метц
2 : 0
Ланс
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
2
Ланс
0
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Монпелье
0 : 2
Метц
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Монпелье
0
Метц
2
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
Страсбур
2 : 2
Метц
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Страсбур
2
Метц
2
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
23:00
Метц
1 : 3
Лион
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Метц
1
Лион
3
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
Метц
0 : 2
Брест
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
0
Брест
2
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
Показать все игры