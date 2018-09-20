Лувагга Кизито
№17
Полузащитник
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Команда
Риу Аве
Гражданство
Уганда
Дата рождения
20 дек. 1993 (27) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
Фехервар
0 : 2
БАТЭ
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Фехервар
0
БАТЭ
2
был в запасе