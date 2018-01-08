Карим Хафез
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Египет
Дата рождения
12 марта 1996 (25) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.01.2018 08 янв. 2018 пн 23:00
Ланс
3 : 2
Булонь
24'
24'
24'
08.01.2018 08 янв. 2018 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ланс
3
Булонь
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала