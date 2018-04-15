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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Али Габр
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Египет
Дата рождения
10 янв. 1989 (32) года
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Вест Бромвич
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
0
Вест Бромвич
1
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
17:00
Вест Бромвич
1 : 2
Бернли
31.03.2018
31 марта 2018
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Вест Бромвич
1
Бернли
2
был в запасе