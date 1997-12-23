Хаким Уро-Сама
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Того
Дата рождения
28 дек. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
Лилль
1 : 2
Тулуза
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Лилль
1
Тулуза
2
был в запасе