Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Златан Ибрагимович
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Филипе Силва
Эден Азар
Россия
Словакия
Германия
Косово
Сербия
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Франция
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Локомотив
Тамбов
ЦСКА
Бавария
Реал
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мунир Моанд
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Нумансия
Гражданство
Марокко
Дата рождения
10 мая 1989 (31) год
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
Сезон:
2017/2018
10.01.2018
10 янв. 2018
ср
23:30
Реал
2 : 2
Нумансия
10.01.2018
10 янв. 2018
ср
23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/8 финала
Реал
2
Нумансия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/8 финала
04.01.2018
04 янв. 2018
чт
23:00
Нумансия
0 : 3
Реал
04.01.2018
04 янв. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/8 финала
Нумансия
0
Реал
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/8 финала
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
21:30
Малага
1 : 1
Нумансия
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Малага
1
Нумансия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала
24.10.2017
24 окт. 2017
вт
20:30
Нумансия
2 : 1
Малага
24.10.2017
24 окт. 2017
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Нумансия
2
Малага
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала