Мунир Моанд
№1
Вратарь
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Команда
Нумансия
Гражданство
Марокко
Дата рождения
10 мая 1989 (31) год
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.01.2018 10 янв. 2018 ср 23:30
Реал
2 : 2
Нумансия
10.01.2018 10 янв. 2018 ср 23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/8 финала
Реал
2
Нумансия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/8 финала
04.01.2018 04 янв. 2018 чт 23:00
Нумансия
0 : 3
Реал
04.01.2018 04 янв. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/8 финала
Нумансия
0
Реал
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/8 финала
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 21:30
Малага
1 : 1
Нумансия
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Малага
1
Нумансия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 20:30
Нумансия
2 : 1
Малага
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Нумансия
2
Малага
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала