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Евро-2020
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Олимпиада
Жоэль Киассумбуа
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
6 апр. 1992 (28) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
23:05
Стяуа
1 : 2
Лугано
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Стяуа
1
Лугано
2
был в запасе
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
Лугано
1 : 0
Хапоэль
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Лугано
1
Хапоэль
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
Виктория
4 : 1
Лугано
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Виктория
4
Лугано
1
был в запасе
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
Лугано
3 : 2
Виктория
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Лугано
3
Виктория
2
был в запасе
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
Лугано
1 : 2
Стяуа
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Лугано
1
Стяуа
2
был в запасе