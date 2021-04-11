Тино Кадевере
№24
Нападающий
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Команда
Лион
Гражданство
Зимбабве
Дата рождения
5 янв. 1996 (25) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 22:00
Лион
-:-
Анжер
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
-
Анжер
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:00
Ланс
1 : 1
Лион
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:00
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ланс
1
Лион
1
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 23:00
Лион
2 : 4
ПСЖ
40'
40'
40'
21.03.2021 21 марта 2021 вс 23:00
минуты: 1' - 56'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лион
2
ПСЖ
4
минуты: 1' - 56' / Франция. Лига 1, 30 тур
12.03.2021 12 марта 2021 пт 23:00
Реймс
1 : 1
Лион
12.03.2021 12 марта 2021 пт 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Реймс
1
Лион
1
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Лион
1 : 0
Ренн
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
минуты: 58' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лион
1
Ренн
0
минуты: 58' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 23:00
Марсель
1 : 1
Лион
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 23:00
минуты: 1' - 87'
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
1
Лион
1
минуты: 1' - 87' / Франция. Лига 1, 27 тур
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 23:00
Брест
2 : 3
Лион
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 23:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Брест
2
Лион
3
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 23:00
Лион
1 : 2
Монпелье
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лион
1
Монпелье
2
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 25 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 21:00
Лион
3 : 0
Страсбур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 21:00
минуты: 1' - 71'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
3
Страсбур
0
минуты: 1' - 71' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
Дижон
0 : 1
Лион
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Дижон
0
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
29.01.2021 29 янв. 2021 пт 23:00
Лион
2 : 1
Бордо
29.01.2021 29 янв. 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 72'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
2
Бордо
1
минуты: 1' - 72' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 23:00
Сент-Этьен
0 : 5
Лион
16', 68'
16', 68'
16', 68'
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 23:00
16', 68'
минуты: 1' - 85'
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
0
Лион
5
минуты: 1' - 85' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 23:00
Лион
0 : 1
Метц
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 23:00
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
0
Метц
1
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Ренн
2 : 2
Лион
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 68'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ренн
2
Лион
2
минуты: 1' - 68' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Лион
3 : 2
Ланс
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
3
Ланс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Лион
3 : 0
Нант
37'
37'
37'
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
37'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
3
Нант
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 23:00
Ницца
1 : 4
Лион
39'
39'
39'
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 23:00
39'
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
1
Лион
4
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Лион
2 : 2
Брест
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лион
2
Брест
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 23:00
ПСЖ
0 : 1
Лион
35'
35'
35'
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 23:00
35'
минуты: 1' - 77'
Франция. Лига 1, 14 тур
ПСЖ
0
Лион
1
минуты: 1' - 77' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 23:00
Метц
1 : 3
Лион
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 63'
Франция. Лига 1, 13 тур
Метц
1
Лион
3
минуты: 1' - 63' / Франция. Лига 1, 13 тур