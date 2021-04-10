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Олимпиада
Исмаэль Беннасер
№10
Полузащитник
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Команда
Милан
Гражданство
Алжир
Дата рождения
1 дек. 1997 (23) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
Парма
-:-
Милан
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
-
Милан
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
13:30
Милан
1 : 1
Сампдория
50'
50'
50'
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
13:30
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
20:00
Фиорентина
2 : 3
Милан
21.03.2021
21 марта 2021
вс
20:00
минуты: 58' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
2
Милан
3
минуты: 58' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
22:45
Специя
2 : 0
Милан
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 22 тур
Специя
2
Милан
0
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 22 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:00
Болонья
1 : 2
Милан
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:00
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1
Милан
2
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:45
Милан
2 : 2
Парма
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
2
Парма
2
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 11 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
22:45
Наполи
1 : 3
Милан
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
1
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
22:45
Милан
2 : 2
Верона
54'
54'
54'
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
2
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:30
Удинезе
1 : 2
Милан
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 57'
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1
Милан
2
минуты: 1' - 57' / Италия. Серия А, 6 тур
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
22:45
Милан
3 : 3
Рома
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3
Рома
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:00
Интер
1 : 2
Милан
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
1
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
19:00
Милан
3 : 0
Специя
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
19:00
минуты: 58' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
3
Специя
0
минуты: 58' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
Кротоне
0 : 2
Милан
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кротоне
0
Милан
2
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур