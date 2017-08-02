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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Альдаир (Джало Бальде)
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Гвинея-Биссау
Дата рождения
31 янв. 1992 (29) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2017/2018
02.08.2017
02 авг. 2017
ср
19:00
АЕЛ
1 : 2
Аустрия
60'
90'
60'
90'
60'
90'
02.08.2017
02 авг. 2017
ср
19:00
60'
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АЕЛ
1
Аустрия
2
был в запасе
27.07.2017
27 июля 2017
чт
22:05
Аустрия
0 : 0
АЕЛ
27.07.2017
27 июля 2017
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Аустрия
0
АЕЛ
0
был в запасе
20.07.2017
20 июля 2017
чт
21:00
АЕЛ
2 : 1
Прогрес
75'
75'
75'
20.07.2017
20 июля 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
АЕЛ
2
Прогрес
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд