Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Златан Ибрагимович
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Филипе Силва
Эден Азар
Россия
Словакия
Германия
Косово
Сербия
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Франция
Норвегия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Локомотив
Тамбов
ЦСКА
Бавария
Реал
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Роберт Тамбе
№29
Нападающий
Подписаться
Команда
Спартак
Гражданство
Камерун
Дата рождения
22 февр. 1994 (27) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
АИК
1 : 1
Шериф
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АИК
1
Шериф
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
20:00
Шериф
1 : 2
АИК
75'
75'
75'
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Шериф
1
АИК
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
Шериф
1 : 1
Партизани
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Шериф
1
Партизани
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
18:30
Партизани
0 : 1
Шериф
23'
58'
23'
58'
23'
58'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
18:30
23'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Партизани
0
Шериф
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд