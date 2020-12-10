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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Майкл Нгаду-Нгаджуй
№5
Защитник
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Команда
Гент
Гражданство
Камерун
Дата рождения
23 нояб. 1990 (30) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
Хоффенхайм
4 : 1
Гент
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Хоффенхайм
4
Гент
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
Гент
1 : 2
Слован
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Гент
1
Слован
2
был в запасе
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
Гент
0 : 2
Црвена Звезда
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Гент
0
Црвена Звезда
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
Гент
1 : 4
Хоффенхайм
35'
35'
35'
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Гент
1
Хоффенхайм
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур