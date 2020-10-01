Эрнест Мабука
№26
Защитник
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Команда
Маккаби
Гражданство
Камерун
Дата рождения
16 июня 1988 (32) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 22:00
Тоттенхэм
7 : 2
Маккаби
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Тоттенхэм
7
Маккаби
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 19:30
Ростов
1 : 2
Маккаби
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Ростов
1
Маккаби
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд