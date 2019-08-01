Блати Туре
№17
Полузащитник
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Команда
Омония
Гражданство
Буркина Фасо
Дата рождения
4 авг. 1994 (26) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 22:00
Витория Гимараеш
4 : 0
Женесс
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Витория Гимараеш
4
Женесс
0
был в запасе