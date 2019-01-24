Якуба Кулибали
№20
Защитник
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Команда
Гражданство
Буркина Фасо
Дата рождения
2 окт. 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.01.2019 24 янв. 2019 чт 20:00
Витре
3 : 0
Гавр
39'
39'
39'
24.01.2019 24 янв. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/16 финала
Витре
3
Гавр
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/16 финала