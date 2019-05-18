Иссуфу Дайо
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Буркина Фасо
Дата рождения
6 авг. 1991 (29) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
Лилль
5 : 0
Анжер
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Лилль
5
Анжер
0
был в запасе
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
Лилль
5 : 0
Ним
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Лилль
5
Ним
0
был в запасе
15.03.2019 15 марта 2019 пт 22:45
Лилль
0 : 1
Монако
15.03.2019 15 марта 2019 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
0
Монако
1
был в запасе
03.03.2019 03 марта 2019 вс 17:00
Лилль
1 : 0
Дижон
03.03.2019 03 марта 2019 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
1
Дижон
0
был в запасе