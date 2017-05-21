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Олимпиада
Эндрю Элефтериу
№42
Защитник
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Команда
Уотфорд
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 нояб. 1997 (23) года
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2016/2017
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:00
Уотфорд
0 : 5
Манчестер Сити
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:00
минуты: 39' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Уотфорд
0
Манчестер Сити
5
минуты: 39' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
15.05.2017
15 мая 2017
пн
22:00
Челси
4 : 3
Уотфорд
15.05.2017
15 мая 2017
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Челси
4
Уотфорд
3
был в запасе
12.05.2017
12 мая 2017
пт
21:45
Эвертон
1 : 0
Уотфорд
12.05.2017
12 мая 2017
пт
21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Эвертон
1
Уотфорд
0
был в запасе
06.05.2017
06 мая 2017
сб
17:00
Лестер Сити
3 : 0
Уотфорд
06.05.2017
06 мая 2017
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Лестер Сити
3
Уотфорд
0
был в запасе
01.05.2017
01 мая 2017
пн
22:00
Уотфорд
0 : 1
Ливерпуль
01.05.2017
01 мая 2017
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Уотфорд
0
Ливерпуль
1
был в запасе
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
14:30
Тоттенхэм
4 : 0
Уотфорд
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Тоттенхэм
4
Уотфорд
0
был в запасе
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
18:00
Вест Бромвич
3 : 1
Уотфорд
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Бромвич
3
Уотфорд
1
был в запасе