Оскар Пинчи
№28
Полузащитник
Подписаться
Команда
Депортиво
Гражданство
Испания
Дата рождения
17 июня 1996 (24) года
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 23:30
Лас-Пальмас
2 : 3
Депортиво
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 23:30
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Лас-Пальмас
2
Депортиво
3
был в запасе