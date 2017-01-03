Майкл Фоливи
№39
Нападающий
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Команда
Уотфорд
Гражданство
Англия
Дата рождения
25 февр. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.01.2017 03 янв. 2017 вт 23:00
Сток Сити
2 : 0
Уотфорд
03.01.2017 03 янв. 2017 вт 23:00
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Сток Сити
2
Уотфорд
0
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
01.01.2017 01 янв. 2017 вс 16:30
Уотфорд
1 : 4
Тоттенхэм
01.01.2017 01 янв. 2017 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Уотфорд
1
Тоттенхэм
4
был в запасе