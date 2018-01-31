Карл Стюарт
№35
Полузащитник
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Команда
Уотфорд
Гражданство
Англия
Дата рождения
2 мая 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.01.2018 31 янв. 2018 ср 23:00
Сток Сити
0 : 0
Уотфорд
31.01.2018 31 янв. 2018 ср 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Сток Сити
0
Уотфорд
0
был в запасе