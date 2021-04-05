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Олимпиада
Хосе Саласар
№27
Нападающий
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Команда
Вальядолид
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 мая 1998 (22) года
Рост
176
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2020/2021
2016/2017
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
22:00
Барселона
-:-
Вальядолид
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Барселона
-
Вальядолид
-
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:30
Эйбар
1 : 1
Вальядолид
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Эйбар
1
Вальядолид
1
был в запасе
05.02.2021
05 февр. 2021
пт
23:00
Алавес
1 : 0
Вальядолид
05.02.2021
05 февр. 2021
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Алавес
1
Вальядолид
0
был в запасе
29.01.2021
29 янв. 2021
пт
23:00
Вальядолид
1 : 3
Уэска
29.01.2021
29 янв. 2021
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Вальядолид
1
Уэска
3
был в запасе
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
23:00
Леванте
2 : 2
Вальядолид
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Леванте
2
Вальядолид
2
был в запасе
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
21:00
Вальядолид
2 : 2
Эльче
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
2
Эльче
2
был в запасе
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
23:00
Вальядолид
0 : 1
Валенсия
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0
Валенсия
1
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
14:00
Вальядолид
1 : 2
Эйбар
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Вальядолид
1
Эйбар
2
был в запасе
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
22:30
Реал
1 : 0
Вальядолид
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Реал
1
Вальядолид
0
был в запасе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:30
Вальядолид
1 : 1
Сельта
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Вальядолид
1
Сельта
1
был в запасе
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
19:30
Бетис
2 : 0
Вальядолид
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
2
Вальядолид
0
был в запасе